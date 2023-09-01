ИНК передала 1127 рюкзаков для многодетных семей в рамках акции «Школьный портфель». Фото: Пресс-служба ИНК.

Иркутская нефтяная компания передала 1127 рюкзаков для многодетных семей. К акции «Школьный портфель» присоединился благотворительный фонд Марины Седых и волонтеры компании.

Подарки получили дети из многодетных и малообеспеченных семей отдаленных поселков Усть-Кутского района: Ручей, Янталь, Подымахино, Верхнермаково, Ния, Звездный, и Нижнеилимского района. Вместе с рюкзаками школьникам вручали необходимые канцелярские принадлежности.

Благотворительный фонд Марины Седых оказал помощь 1060 школьникам, еще 67 семей поддержали волонтеры компании. Они также подготовили для детей рюкзаки со школьными принадлежностями, а для некоторых закупили школьную форму и обувь.

— Такую благотворительную акцию мы проводим с 2014 года. Подготовка к ней начинается в августе, когда совместно с администрациями поселений формируются списки тех, кому нужна помощь. Для нас также ценно, что каждый год среди сотрудников компании все больше желающих стать волонтером и внести свой вклад, — рассказала директор благотворительного фонда Лариса Богдалова.

Ежегодно благотворительный фонд Марины Седых реализует на территориях присутствия ИНК проекты экологической, творческой и социальной тематики. Фонд специализируется на помощи детям с ОВЗ, поддержке общественных и медицинских организаций, детского спорта, ветеранов войны и труда, пожилых людей, малоимущих и многодетных семей, талантливых детей.

Среди наиболее востребованных благотворительных программ — «День защиты детей», «Школьный портфель», «С Новым годом!», «День Победы», «Здоровье – детям!». Фонд приобретает специализированное оборудование, медикаменты, оплачивает операционное и реабилитационное лечение, дорожные расходы до мест лечения и обратно. За период существования фонда помощь получили почти 3000 жителей Усть-Кутского, Нижнеилимского, Катанского, Киренского районов, а также Иркутска.