Балетные классы театрального училища откроются в Иркутске в день знаний Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Балетные классы Иркутского театрального училища открываются в городе в день знаний. В них будут заниматься студенты-первокурсники специальности «Искусство балета». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Здание располагается через дорогу от основного корпуса театрального училища. Хочется верить, что там будет максимально творческая атмосфера, которая настроит начинающих артистов на достижение вершин в таком трудном виде искусства, как балет, - отметила министр культуры региона Олеся Полунина.

В помещениях два балетных и два теоретических класса, а также раздевалки, гримерная и душевые кабины. Специальность «Искусство балета» открыли в 2018 году. Ее осваивают 54 человека. С пятого по девятый класс они начинают заниматься балетом, а затем становятся студентами училища. Первый курс появился в этом году, на нем обучаются восемь человек.