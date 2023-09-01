Выпускница ИРНИТУ сделала серию украшений с достопримечательностями Иркутска. Фото: пресс-служба ИРНИТУ

Выпускница Иркутского политеха сделала серию ювелирных украшений с видами и достопримечательностями Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба ИРНИТУ.

- Таисия Никитенко изготовила подвески из латуни в виде перекидных блокнотов-календарей, на элементах можно узнать скульптуру «Турист», памятник уличному музыканту с улицы Урицкого, юношу с букетом возле кинотеатра Баргузин и другие известные места города, - рассказывают в ИРНИТУ.

На защиту диплома студентка представила три подвески, а украшение в образе Бабра направила на выставку «Кругосветное путешествие» в Калининградский музей янтаря.

Коллекция украшений выпускницы вошла в серию работ, которые посвящены объектам городской среды Иркутска. Авторов пригласили на работу в ОАО «Байкалкварцсамоцветы».