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НовостиОбщество1 сентября 2023 6:39

Выпускница ИРНИТУ сделала серию украшений с достопримечательностями Иркутска

В работах студентки можно увидеть известные памятники города
Таисия ЧЕМИСОВА
Выпускница ИРНИТУ сделала серию украшений с достопримечательностями Иркутска. Фото: пресс-служба ИРНИТУ

Выпускница ИРНИТУ сделала серию украшений с достопримечательностями Иркутска. Фото: пресс-служба ИРНИТУ

Выпускница Иркутского политеха сделала серию ювелирных украшений с видами и достопримечательностями Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба ИРНИТУ.

- Таисия Никитенко изготовила подвески из латуни в виде перекидных блокнотов-календарей, на элементах можно узнать скульптуру «Турист», памятник уличному музыканту с улицы Урицкого, юношу с букетом возле кинотеатра Баргузин и другие известные места города, - рассказывают в ИРНИТУ.

На защиту диплома студентка представила три подвески, а украшение в образе Бабра направила на выставку «Кругосветное путешествие» в Калининградский музей янтаря.

Коллекция украшений выпускницы вошла в серию работ, которые посвящены объектам городской среды Иркутска. Авторов пригласили на работу в ОАО «Байкалкварцсамоцветы».