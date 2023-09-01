Детей успели спасти, а родители погибли в огне: семейная пара сгорела при пожаре в Усть- Куте

Семейная пара погибла при пожаре в Иркутской области Фото: СУ СКР по Иркутской области

Пожар, повлекший за собой смерть двух человек, произошел в Усть-Куте. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.

- Ночью 1 сентября в жилом доме на улице Котовского в Усть-Куте произошло возгорание. В результате чего 31-летняя женщина и ее 30-летний супруг погибли в огне. Соседи и очевидец произошедшего подоспели вовремя, чтобы спасти из пожара двух малолетних детей в возрасте 1 года и 4 лет, - сообщают в следственном комитете региона.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Опрашиваются свидетели произошедшего. Вероятная причина возгорания – замыкание электропроводки. Как сообщают сотрудники, семья была благополучной, на учетах не состояла.