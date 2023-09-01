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НовостиОбщество1 сентября 2023 7:02

Ремонт дороги Усть-Кут — Киренск выполнят по решению суда

В дело вмешалась прокуратура региона
Елена СИНИЦА
Ремонт дороги Усть-Кут — Киренск выполнят по решению суда

Ремонт дороги Усть-Кут — Киренск выполнят по решению суда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд поддержал прокуратуру в требованиях о необходимости ремонта участка автомобильной дороги регионального значения в Киренском районе. Проверка, проведенная прокуратурой, выявила, что часть дорожного полотна автодороги Усть-Кут – Киренск нуждается в ремонте.

- Однако ОГКУ «Дирекция автодорог Иркутской области» не выполнило требования закона и не привело дорожное полотно в соответствие с требованиями ГОСТа. Прокуратура подала иск в суд, требуя от ОГКУ привести участки дорожного полотна в нормативное состояние, - говорят в пресс-службе прокуратуры региона.

Киренский районный суд удовлетворил требования прокуратуры, а Иркутский областной суд подтвердил это решение. Прокуратура будет следить за исполнением судебного решения и устранением нарушений.