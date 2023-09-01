314 человек поступили в культурные колледжи Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

314 первокурсников поступили в культурные колледжи и техникумы Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Самое большое количество студентов поступило в Иркутский областной колледж культуры – 122 человека. Музыкальный колледж принял 56 студентов, художественный колледж имени Копылова – 64, В Иркутское областное театральное училище зачислились 42 человека, а в Братское музыкальное училище – 30, - сообщают в правительстве.

Самый большой конкурс среди абитуриентов был в Иркутском областном художественном колледже имени Копылова. На одно место в учреждении приходилось 11 человек.

К новому учебному году во всех организациях провели капитальный и текущей ремонты.