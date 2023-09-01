В Иркутске подрядчик асфальтирует улицу Марии Ульяновой Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Сейчас подрядчик проводит работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия на улице Марии Ульяновой в Иркутске. Этот участок дороги длиной около 700 метров ремонтируется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Для выполнения работ подрядчик задействует как технику, так и рабочую силу. Используется щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА), который отличается высокой прочностью. После завершения укладки верхнего слоя покрытия будет проведено нанесение разметки. Затем дорога будет подготовлена к приемке, - говорят в администрации.

На других объектах, которые также ремонтируются в этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", продолжаются работы. На улицах Мухиной, Академической, Полярной и на окружной дороге микрорайона Зеленый, а также на выезде из города на Качугский тракт производится асфальтирование проезжей части. На улице Зверева заканчивается обустройство тротуаров, а на улицах 3-го Июля и Терешковой регулируется высота колодцев.

Кроме того, ночью было восстановлено покрытие вдоль трамвайных путей на пересечении улиц Ленина и Горького. В данном месте проводится замена 325 метров рельсов.