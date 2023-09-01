За прошедшие сутки в Иркутской области ликвидировано два лесных пожара Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Специалисты успешно ликвидировали пожары в Жигаловском и Качугском районах, которые затронули общую площадь 0,9 гектара, из которых 0,7 гектара не были покрыты лесом. Кроме того, утром 1 сентября был потушен возгорание в Бодайбинском районе, которое началось в предыдущие сутки и затронуло площадь 1,2 гектара. Об этом сообщает WEACOM.RU.

- В настоящее время продолжается ликвидация локализованного пожара в Бодайбинском районе, его площадь составляет 21 гектар. Также идет тушение пожара в Витимском заповеднике на площади 25 гектаров, из которых 21 гектар не покрыты лесом, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего 31 августа на тушении пожаров были задействованы 88 сотрудников лесопожарных формирований и использовано восемь единиц техники. Сегодня количество специалистов, занимающихся тушением, сократилось до 55 человек. В заповеднике продолжает работать 28 человек, занимающихся ликвидацией пожара.

Для мониторинга обстановки было задействовано девять легкомоторных самолетов и пять Ан-2. Вертолет Ми-8 МЧС России был привлечен для тушения пожара в Витимском заповеднике. Общее время полетов составило 62 часа 10 минут.