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НовостиОбщество1 сентября 2023 9:19

Жителям Иркутска напомнили об опасности купания в заливе Ангары

Были проведены пробы воды
Елена СИНИЦА
Жителям Иркутска напомнили об опасности купания в заливе Ангары

Жителям Иркутска напомнили об опасности купания в заливе Ангары

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Лабораторные исследования качества воды в заливе реки Ангары в районе острова Юность были проведены Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области. Дата отбора проб - 17 июля. Проверка была выполнена аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Результаты исследования показали, что вода содержит повышенное количество энтерококков/стрептококков и общих колиформных бактерий, что превышает гигиенические нормативы, - говорят в мэрии.

Купание в такой воде или использование ее в пищу может привести к возникновению кишечной инфекции.

Администрация города напоминает жителям, что купание в водоемах Иркутска запрещено. Они также просят жителей воздержаться от использования этой воды для питья и приготовления пищи.