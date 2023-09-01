Названа предварительная причина пожара в Усть-Куте с двумя погибшими Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Предварительная причина пожара с гибелью людей в городе Усть-Куте была установлена дознавателями МЧС России.

- Пожар произошел прошлой ночью в частном доме и надворных постройках на улице Котовского. В 03:09 поступило сообщение о возгорании, на место происшествия были направлены три пожарных расчета. К моменту прибытия пожарных, деревянный дом и прилегающие постройки уже были полностью охвачены огнем. Двое детей, 2019 и 2022 года рождения, были эвакуированы соседями до прибытия пожарных, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России.

Тушение пожара продолжалось около полчаса. Внутри дома были обнаружены погибшие женщина 1992 года рождения и мужчина 1993 года рождения. Общая площадь пожара составила 125 квадратных метров.

Осмотр места происшествия и опрос очевидцев позволили установить, что наиболее вероятной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки. Предварительно, очаг возгорания находился на кухне. Гибель людей была способствована их состоянием сна. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.