Осталось 2 дня на регистрацию в конкурсе “Моя карьера” в Иркутской области

Конкурс “Моя карьера” проводится в Приангарье уже третий год. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Областной конкурс для молодых людей, желающих найти работу мечты “Моя карьера” проходит в Иркутской области. Подходит к завершению первый этап, то есть регистрация участников. Сделать это нужно до 3 сентября на портале mycareer38.ru.

Конкурс “Моя карьера” проводится в Приангарье по инициативе губернатора Игоря Кобзева уже третий год. Перед его участниками открываются хорошие перспективы. Ведь в этом году в качестве партнеров выступает более ста потенциальных работодателей, в том числе и Правительство Иркутской области. Есть в списке промышленные гиганты, добывающие компании, крупнейшие финансовые организации и областной музыкальный театр им. Загурского - всего 1,5 тысячи вакансий.

Направления для конкурсантов действительно очень разные: образование и наука, медицина, творчество и креативные индустрии, бизнес и производство, общественная безопасность, государственное управление.

– Образование и профессиональные навыки играют важную роль в формировании успешной карьеры. Конкурс «Моя карьера» предоставляет возможность нашей молодёжи продемонстрировать свои таланты, умения и знания, а также получить ценный опыт и обратную связь от экспертов, а самое главное – найти работу мечты и развивать наш регион, – пояснила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.