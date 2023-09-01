В Иркутской области прошли торжественные мероприятия 1 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Около 200 учеников средней общеобразовательной школы № 14 г. Иркутска, которая специализируется на углубленном изучении отдельных предметов, приняли участие в национальном проекте "Орлята России", направленном на развитие социальной активности учащихся начальных классов. Этот проект является первым этапом Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".

- Директор образовательной организации Людмила Тучкова сообщила, что школа активно включилась в реализацию проекта в текущем учебном году 2022-2023, и около 20 классов школы включены в программу внеурочной деятельности "Орлята России". Ученики, которые стали орлятами, получают значок, а также после регистрации на сайте движения получают доступ к мероприятиям проекта, - передает пресс-служба правительства региона.

Губернатор региона Игорь Кобзев также принял участие в мероприятии, посвященном Дню знаний, которое прошло в Иркутском государственном университете путей сообщения. В рамках этого события были вручены государственные награды сотрудникам университета.