На улице Улан-Баторская в Иркутске 11-летний школьник попал под колеса "Киа" Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На улице Улан-Баторская произошло ДТП, когда 52-летний водитель автомобиля "Киа Рио" сбил 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок получил различные травмы и был доставлен в больницу.

- Госавтоинспекция Иркутска призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать все правила дорожного движения, - говорят в ГУ МВД региона.

Уважаемые родители, регулярно проводите беседы с детьми о безопасном поведении на дорогах и улицах. Принимайте активное участие в формировании дорожной грамотности у ваших детей. Водителям настоятельно рекомендуется быть особенно бдительными и внимательными при движении по дорогам!