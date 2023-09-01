В Иркутской области стартовали занятия в пяти новых кластерах проекта «Профессионалитет» Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С 1 сентября 2023 года более двух тысяч студентов среднего профессионального образования будут обучаться в Иркутской области по программам федерального проекта "Профессионалитет". В настоящее время пять новых образовательно-производственных и образовательных кластеров приняли более 1700 студентов.

- Иркутская область стала одним из первых регионов, присоединившихся к федеральному проекту в 2022 году, и в 2023 году значительно расширила свое участие. В рамках проекта будут подготавливаться специалисты в областях металлургии и энергетики, правоохранительной сферы, туризма и сферы услуг, а также педагоги, - говорят в правительстве региона.

Кластер "Педагогика" объединил более 100 педагогов и 350 студентов по трем наиболее востребованным специальностям региона: "Дошкольное образование", "Преподавание в начальных классах" и "Коррекционная педагогика в начальном образовании". Ангарский педколледж принял 250 студентов. Школы и детские сады Ангарского городского округа являются партнерами-работодателями.