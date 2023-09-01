9733 первоклассника пошли в школы Иркутска 1 сентября 2023 года Фото: Олег ЗОЛОТО

1 сентября во всех школах города провели торжественные линейки. В этом учебном году в иркутские школы поступило 90308 детей, из которых 9733 стали первоклассниками.

- Вице-мэр города, Дмитрий Ружников, поздравил учащихся школ №№ 23, 27 и 39 с началом нового учебного года, - говорят в администрации города.

Он отметил, что этот день является значимым и трогательным для педагогов, учеников и их родителей. Особенно он запомнится маленьким иркутянам, которые только в этом году ступили на путь обучения. В школе они получат знания и опыт, заведут новых друзей и наставников. А для старшеклассников этот год крайне важен, чтобы определиться с будущей профессией. В заключение своего обращения, Дмитрий Ружников пожелал всем яркой и запоминающейся учебы.

Все мероприятия в школах начались с поднятия флага и исполнения гимна Российской Федерации. Для гостей были подготовлены творческие номера.