В Иркутске из-за ливней подтопило улицы в Правобережном и Октябрьском округах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Б Иркутске из-за погодных условий было проведено оперативное совещание, в результате которого городские службы перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города и глава Иркутска Руслан Болотов.

- Аварийно-спасательная служба МКУ «Безопасный город» осуществляет мониторинг ситуации. МУП «Иркутскавтодор» также находится в повышенной готовности, - говорят власти.

Все жалобы жителей принимаются и обрабатываются. Специалисты проводят откачку воды с территории частного сектора в Октябрьском округе. Работы по устранению последствий будут продолжены ночью.

По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы.

В Правобережном округе на улицах Желябова, Халтурина, Ударника, Пролетарская, Фурье, Чехова, Некрасова, Карла Либкнехта, Бабушкина произошло частичное отключение электроснабжения. Причина пока неизвестна, специалисты Южных электрических сетей проведут восстановительные работы.

Из-за повреждения опоры ЛЭП жители домов №№ 27, 28, 30, 32, 33-35 на улице Набережная Иркута остались без электричества. Электроснабжение здесь будет восстановлено 2 сентября.

Поступили сообщения о подтоплении участков на улицах Трилиссера, Ядринцева и Загоскина в Октябрьском округе.

Бригады МУП «Иркутскавтодор» будут откачивать воду с улиц всю ночь. Эти работы будут продолжены завтра.