В Братске осудят сотрудника коммерческого предприятия из-за смерти рабочего Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудник коммерческого предприятия в Братске предстанет перед судом из-за гибели рабочего. Об этом сообщают пресс-службы СУ СКР Иркутской области и

- По версии следствия, 10 декабря 2021 года рабочий, управляя неисправным автопогрузчиком на территории алюминиевого завода, столкнулся с коллектором газохода и получил травмы, несовместимые с жизнью, - говорят в ведомствах.

В ходе следствия было установлено, что автопогрузчик был изменен непрофессиональным образом, включая демонтаж верхней части рамы кабины, срезание мачты грузоподъемного механизма и изменение расположения освещения и указателей поворотов. Уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры направлено в суд для рассмотрения по существу.