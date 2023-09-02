Из-за крестного хода произойдет изменение схемы движения транспорта в Иркутске 3 сентября 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 сентября в Иркутске будет временно закрыто движение транспорта на площади имени графа Сперанского и частично на улице Ленина. Это связано с проведением праздничной литургии и крестного хода в честь открытия Дней русской духовности и культуры «Сияние России». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 07:00 до 09:00 будет ограничено движение по следующим улицам:

- Ленина от ул. Нижняя Набережная до площади графа Сперанского;

- Нижняя Набережная от ул. Сухэ-Батора до ул. Ленина;

- Сухэ-Батора от ул. Польских Повстанцев до ул. Нижняя Набережная.

С 07:00 до 15:00 будут перекрыты:

- Ленина от ул. Желябова до ул. Сурикова;

- Сухэ-Батора от ул. Желябова до ул. Польских Повстанцев;

- площадь графа Сперанского.

Также временно изменятся схемы движения общественного транспорта.

Автобусы №№ 3, 16, 23, 49, 64, 67, 80, следующие от Глазковского моста в центр города, будут направлены по улицам Степана Разина, Свердлова, Ленина и далее по обычным маршрутам. При движении из центра города в направлении Глазковского моста они будут следовать по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова.

Движение автобусных маршрутов №№ 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 65, 66 от Глазковского моста в центр будет направлено по улицам Степана Разина, Свердлова, Ленина. В обратном направлении после улицы Карла Маркса транспорт будет следовать по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова.

Автобусы №№ 7к, 90, следующие из центра в направлении Глазковского моста, после улицы Ленина будут двигаться по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова без остановки на площади графа Сперанского.

Автобус № 74 при движении от Глазковского моста в центр города будет следовать по улицам Степана Разина, Свердлова, Ленина и далее по обычному маршруту. Остановка «Сквер им. Кирова» будет закрыта. При движении в сторону центра транспорт будет останавливаться на трамвайной остановке «ул. Чкалова» на улице Степана Разина.

Автобусы №№ 12, 16к будут следовать до остановки «Художественный музей». При движении из центра после улицы Ленина они будут двигаться по улицам Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина.

Движение маршрута № 8 от Глазковского моста в центр города будет направлено по улицам Степана Разина, Свердлова, Ленина, Горького, Сухэ-Батора, Желябова и далее по обычному маршруту. В обратном направлении после улицы Ленина транспорт свернет на улицы Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановки «Сквер им. Кирова» и «Площадь графа Сперанского» будут исключены. При движении в центр автобусы будут останавливаться на улице Степана Разина, на месте существующей трамвайной остановки «ул. Чкалова».

Подробнее об изменениях вы можете прочитать на сайте администрации города.