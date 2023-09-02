В библиотеке №3 Ангарска продолжается капремонт Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В библиотеке № 3 им. Л. Беспрозванного в Ангарске начался крупный ремонт, который продлится два года. Игорь Кобзев, Губернатор Иркутской области, ознакомился с ходом работ во время своей рабочей поездки в Ангарский городской округ. На эти работы выделено 53,5 млн рублей из регионального и местного бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Работы выполняются в соответствии с графиком. В настоящее время проходит первый этап, в ходе которого специалисты подрядной организации занимаются ремонтом кровли здания, заменой водосточной системы, окон и фасада. Все эти работы выполняются без прекращения работы библиотеки, - говорят в правительстве.

В следующем году работы будут проводиться внутри здания. Будут отремонтированы системы отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Затем будут восстановлены стены, потолки и пол, а также установлено наружное электроосвещение, пожарная сигнализация, система видеонаблюдения и новые двери. Для обеспечения удобства маломобильных людей на первом этаже будет установлены пандусы и специальный туалет.

Библиотека № 3 им. Л. Беспрозванного была основана в 1951 году и расположена в центре города.