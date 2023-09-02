В Иркутске состоится митинг в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом Фото: Олег ЗОЛОТО

3 сентября в 20:00 состоится митинг у мемориала «Вечный огонь Славы», организованный министерством по молодежной политике Иркутской области при поддержке администрации города, в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

- В ходе митинга представители детских и молодежных объединений, а также люди, помнящие о трагических событиях, произошедших в школе № 1 города Беслана в 2004 году, зажгут свечи. В этот день, 3 сентября, ворвались боевики и убили 334 человека, включая 186 детей, во время праздничной линейки, - напоминают в администрации города.

День солидарности в борьбе с терроризмом – это важная памятная дата, которая отмечается ежегодно 3 сентября.