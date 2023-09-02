До конца года в поселке Бильчир после капитального ремонта откроется школа искусств Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Власти посетили школу искусств в поселке Бильчир, где был завершен капитальный ремонт в рамках национального проекта "Культура". На эти работы было выделено около 28 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Школа ранее не имела постоянного здания и несколько раз меняла свой адрес. Сначала она находилась в деревянном одноэтажном здании, построенном в 1983 году, затем в аналогичном помещении 1980-х годов, в котором ни разу не проводился капитальный ремонт. Теперь школа будет располагаться в просторном двухэтажном здании, - говорят в правительстве.

Специалисты осуществили работы по установке систем коммуникации, отопления, вентиляции и электроснабжения, а также установили окна и двери, отремонтировали стены, полы, потолки, крышу и фасад. В настоящее время проводятся работы по обеспечению противопожарной безопасности.

После завершения ремонта помещений школе необходимо дополнительное оснащение. Поэтому муниципалитет должен определить приоритеты и распределить финансирование, возможно, с помощью программы "Народные инициативы", чтобы приобрести оборудование и мебель для обновленной школы. Кроме того, муниципальные учреждения должны активнее участвовать в различных конкурсах, чтобы получить дополнительные средства для этих целей, - отметил губернатор.