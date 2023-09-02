В Иркутске выполнят капремонт в Музее боевой славы Фото: Даниил ОПАРИН

По информации от RosTender.info, в Иркутске запланирован капитальный ремонт Музея боевой славы, который находится в историческом доме офицеров, также известном как бывший дом купца Колыгина. Адрес музея - улица Карла Маркса, 47.

- Центр социальных и информационных услуг для молодежи объявил тендер на разработку проектно-сметной документации. Прием заявок продлится до 12 сентября. Начальная цена государственного контракта составляет 4,2 млн рублей, - говорится в сообщении

Эти мероприятия являются частью реализации государственной программы Иркутской области под названием "Молодежная политика" на период с 2019 по 2025 годы. Работы по ремонту будут завершены к 2025 году.

Двухэтажный каменный особняк был построен по заказу купчихи Христины Колыгиной на месте сгоревших деревянных складов после большого пожара. Проектом занимался бывший городской архитектор Владислав Кудельский. В 1921 году здание было национализировано и передано государственной власти. С 1945 по 1953 годы здесь располагался окружной Дом офицеров Красной армии Военно-Сибирского военного округа. Музей боевой славы был открыт в этом здании в 1975 году.