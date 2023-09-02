В Братске пенсионерка перевела мошенникам 800 тысяч со счета опекаемого внука Фото: Даниил ОПАРИН

57-летняя местная жительница обратилась в отдел полиции и сообщила о краже 1,3 млн рублей, совершенной неизвестными мошенниками. По информации, полученной от сотрудников уголовного розыска, неделей ранее пенсионерку контактировала неизвестная женщина, представившаяся сотрудником правоохранительных органов, и предупредила ее о действиях мошенников, направленных против ее сбережений.

- Пенсионерка поверила этой распространенной истории обмана и в течение пяти дней выполняла указания телефонных собеседников. Она перевела 800 тысяч рублей злоумышленникам, опустошив карту своего внука, на которую поступала пенсия в связи с потерей кормильца. Затем она взяла кредиты в разных банках и потеряла еще 500 тысяч рублей. Мошенники поддерживали связь с пожилой женщиной практически круглосуточно и даже оплачивали ей такси, - говорят в ГУ МВД России по региону.

Подозрения у пенсионерки возникли, когда лжеправоохранители начали интересоваться финансовыми сбережениями ее мужа и пытались оформить на него денежный заем. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

Следователь возбудил уголовное дело по статье 159 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество) в отношении данного преступления.