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НовостиОбщество2 сентября 2023 12:53

В Братске пенсионерка перевела мошенникам 800 тысяч со счета опекаемого внука

Также она взяла кредит на полмиллиона рублей
Елена СИНИЦА
В Братске пенсионерка перевела мошенникам 800 тысяч со счета опекаемого внука

В Братске пенсионерка перевела мошенникам 800 тысяч со счета опекаемого внука

Фото: Даниил ОПАРИН

57-летняя местная жительница обратилась в отдел полиции и сообщила о краже 1,3 млн рублей, совершенной неизвестными мошенниками. По информации, полученной от сотрудников уголовного розыска, неделей ранее пенсионерку контактировала неизвестная женщина, представившаяся сотрудником правоохранительных органов, и предупредила ее о действиях мошенников, направленных против ее сбережений.

- Пенсионерка поверила этой распространенной истории обмана и в течение пяти дней выполняла указания телефонных собеседников. Она перевела 800 тысяч рублей злоумышленникам, опустошив карту своего внука, на которую поступала пенсия в связи с потерей кормильца. Затем она взяла кредиты в разных банках и потеряла еще 500 тысяч рублей. Мошенники поддерживали связь с пожилой женщиной практически круглосуточно и даже оплачивали ей такси, - говорят в ГУ МВД России по региону.

Подозрения у пенсионерки возникли, когда лжеправоохранители начали интересоваться финансовыми сбережениями ее мужа и пытались оформить на него денежный заем. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

Следователь возбудил уголовное дело по статье 159 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество) в отношении данного преступления.