Ушел в лес и не вернулся: в Иркутской области ищут 25-летнего Александра Петунина Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В городе Шелехов активно ищут Александра Евгеньевича Петунина, который пропал после того, как отправился в лесной массив поселка Чистые ключи.

- Мать пропавшего обратилась в местное отделение полиции, сообщив о его пропаже. В поисках 25-летнего молодого человека задействованы сотрудники полиции, волонтеры, поисковый отряд, а также родственники и знакомые, - говорят в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Признаки пропавшего: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза. Одежда, которую он носил в момент исчезновения, неизвестна.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Александра, пожалуйста, сообщите по следующим телефонам: 8 (39550) 4-15-37, 8-950-062-79-35 или 02 (112).