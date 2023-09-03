Строительство 80-километрового водовода завершается в Осинском районе

Новые сети обеспечат питьевой водой 10,4 человек. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

В Осинском районе завершается строительство водовода. Его протяженность составляет более 80 километров. Система централизованного водоснабжения в селах Оса, Майск, Ирхидей и Каха-Онгойском муниципальном образовании строится по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Планируется, что новые сети обеспечат питьевой водой 10,4 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Строительство идет с опережением графика. Уже построено 80 км сетей, установлено 25 колонок из 101, начинаются пусконаладочные работы. Планируется, что систему запустят 5 ноября, в день Осинского района, - говорится в сообщении.

Строительство водовода началось в 2022 году. Общая стоимость работ составила 855 млн рублей. Средства выделены из федерального, областного и местного бюджетов.

Ранее Комсомолка сообщала о проведении капитального ремонта Музея боевой славы в Иркутске. Центр социальных и информационных услуг для молодежи объявил тендер на разработку проектно-сметной документации. Прием заявок продлится до 12 сентября.