МЧС: заморозки до -5 ожидаются в некоторых районах Иркутской области 3 сентября

В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья могут пройти ливни и грозы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заморозки до -5 ожидаются местами в северных, вехнеленских и Чунском районах в воскресенье, 3 сентября. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья могут пройти ливни и грозы. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.

- Синоптики прогнозируют, что 3 сентября по области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами кратковременные дожди. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья кратковременные, местами ливневые дожди, в отдельных районах грозы, утром туман, ветер северо-западный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Местами порывы могут достигать до 13 м/с, - говорится в сообщении.

Температура ночью +6,+11, при прояснении до +1. В северных, верхнеленских и Чунском районах +2,+7, при прояснении 0,5, заморозки, днем +17,+22, местами +11,+16. В Иркутске в этот день ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Днем столбики термометров покажут +20,+22.