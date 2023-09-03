Без вести пропавшего 42-летнего Игоря Сильченко разыскивают в Братске

На связь мужчина выходил 20 августа по телефону, до настоящего времени о нем ничего неизвестно, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске ищут без вести пропавшего 42-летнего Игоря Сильченко. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.

- Сын пропавшего обратился в местное отделение полиции с заявлением. Как установили правоохранители, мужчина ушел вечером 19 августа с адреса: Усть-Вихоревское участковое лесничество, Приангарская дача, 12. На связь выходил 20 августа по телефону, до настоящего времени о нем ничего неизвестно, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Мужчине на вид 40-45 лет. Рост 172 сантиметра, худощавое телосложение, волосы седые короткие, глаза голубые. Из особых примет – шрам под нижней губой. Был одет в синиюю футболку, темно-синее трико и темные кроссовки. При себе братчанин имеет сотовый телефон марки «Redmi».

Если у вас есть какая-либо информация о том, где может находиться Игорь Сильченко, сообщите в полицию по телефонам: 8(3953) 49-98-13, 8-950-057-60-08, 02 (102).