Подросток сам вернулся домой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске завершены поиски без вести пропавшего 15-летнего подростка. С заявлением о пропаже сына в полицию обратился его отец. Мужчина рассказал, что подросток ушел из дома утром 1 сентября и перестал выходить на связь. На его поиски вышли сотрудники полиции и волонтеры. Вскоре правоохранители сообщили, что пропавший найден живым и здоровым.

- Подросток разыскан. Он увидел себя в соцсетях, осознал, что совершил глупость и вернулся домой, - говорится в сообщении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске ищут без вести пропавшего 42-летнего местного жителя. Последний раз мужчина выходил на связь 20 августа. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.