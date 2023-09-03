34-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Братске

В результате ДТП пешеход не получил значительных травм. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области

36-летний водитель автомобиля «Nissan Sunny» допустил наезд на пешехода на одной из улиц Братска, вечером, 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

- 49-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она не получила значительных травм, - говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее Комсомолка сообщала о ДТП в Иркутском районе, в результате которого пострадали два пешехода. Водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением и наехал на стоящий на обочине «УАЗ» и двух пешеходов на трассе Иркутск-Усть-Орда-Жигалово.