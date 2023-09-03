Медицинский класс открылся в одной из школ Иркутска

Ученики медкласса будут в течение двух лет углубленно изучать математику, биологию и химию. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В иркутской школе №57 в День знаний открылся медицинский класс. Его учащиеся будут в течение двух лет углубленно изучать математику, биологию и химию. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.

- Практические занятия для школьников организуют на базе ИГКБ №8. В лечебном учреждении десятиклассники познакомятся с организацией работы больницы и поликлиники, получат навыки оказания первой помощи, постановки инъекций, - говорится в сообщении.

В медицинский класс принято уже 22 заявления от десятиклассников. Школьникам пришлось пройти через тщательный отбор: учитывался средний балл аттестата, результаты основного государственного экзамена (ОГЭ), а также желание кандидатов посвятить свою жизнь профессии врача. После того как ученики пройдут двухлетний курс обучения, администрация Иркутской городской клинической больницы №8 рассмотрит возможность предоставления выпускникам медкласса целевых направлений в медвуз и медколледж Иркутска.