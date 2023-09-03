Более 5000 человек прошли Крестным ходом в Иркутске

В Иркутске открылся Всероссийский фестиваль «Сияние России», посвященный русской духовности и культуре. Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске открылся Всероссийский фестиваль «Сияние России», посвященный русской духовности и культуре. Мероприятие открыли массовым молебном и крестным ходом. В нем приняли участие свыше 5000 человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Дни русской духовности и культуры «Сияние России» – это событие, которое идет от души, от сердца каждого человека. Оно наполнено любовью к ближним, к нашей Иркутской области. Все мы заинтересованы, чтобы она развивалась, чтобы нам здесь было комфортно жить. И, одно из главных, чтобы шло духовное развитие сибиряков, – говорится в сообщении.

Перед крестным ходом на площади графа Сперанского возле часовни Казанской иконы Божией Матери прошла божественная литургия. Собравшихся поприветствовал митрополит Иркутский и Ангарский Владыка Максимилиан и другие гости мероприятия. После литургии и крестного хода в сквере Кирова прошел праздничный концерт русской духовной и народной музыки. Состоялась выставка-ярмарка прикладного творчества общественных организаций города и книжная ярмарка иркутских писателей.