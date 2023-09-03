Капремонт дома культуры завершен в Слюдянском районе

В настоящий момент закончен ремонт, идет приемка здания. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В деревне Быстрая Слюдянского района завершен капитальный ремонт сельского дома культуры. Общая сумма контракта составила 12,1 млн рублей. В настоящий момент закончен ремонт, идет приемка здания. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Здание было построено в 1975 году и практически уничтожено к началу 1990-х. В 1995 году оно было восстановлено силами администрации и жителей поселения, но со временем вновь пришло в упадок. Из-за промерзающих помещений зимой приходилось отменять занятия, - говорится в сообщении.

В ходе капитального ремонта в здании дома культуры заменили кровлю, окна, двери, отопительную систему и электропроводку. Также частично заменен фундамент, проведена внутренняя и наружная отделка, благоустройство прилегающей территории. В ДК работает 9 творческих объединений. Их участники занимаются прикладным творчеством, вокалом, хореографией и настольным теннисом.