Еще одна «Точка роста» откроется в школе Иркутской области

В Иркутской области работают 66 таких центров. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В поселке Култук в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе средней общеобразовательной школы №7 откроется «Точка роста». Это произойдет в сентябре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- «Точка роста» - центр образования естественно-научной и технологической направленности, в котором дети смогут получить дополнительные знания и навыки, познакомиться с современными технологиями. На сегодняшний день в Иркутской области работают 66 таких центров, - говорится в сообщении.

Кроме того, в култукской школе №7 также расположен зал воинской славы. Его создали усилиями педагогического коллектива, учеников и жителей поселка. В зале размещены портреты участников Гражданской, Первой мировой и Великой Отечественной войн. Все они родились или какое-то время жили в Култуке, либо являются родственниками проживающих.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Слюдянском районе, в деревне Быстрая завершен капитальный ремонт Дома культуры. В здании заменили кровлю, окна, двери, отопительную систему и электропроводку и провели другие работы.