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НовостиОбщество3 сентября 2023 23:25

День ветерана труда отпраздновали в Иркутской области

На сегодняшний день, звание «Ветеран труда Иркутской области» носят более 43,5 тыс человек
Таисия ЧЕМИСОВА
День ветерана труда отпраздновали в Иркутской области

День ветерана труда отпраздновали в Иркутской области

Фото: Олег УКЛАДОВ

День ветерана труда традиционно отмечают в Иркутской области в первое воскресенье сентября. В 2023 году дата выпала на 3 сентября. На сегодняшний день, звание «Ветеран труда» носит 131 тысяча жителей региона, еще более 43,5 тысячи человек – «Ветеран труда Иркутской области». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Для ветеранов труда предусмотрены меры социальной поддержки. Среди них ежемесячная выплата, санаторно-курортное лечение, бесплатное зубопротезирование и оказание адресной материальной помощи. Кроме того, для ветеранов труда установили компенсацию 50 % расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, топлива, электроэнергии, взноса на капитальный ремонт, льготный или бесплатный проезд по электронным проездным билетам, - рассказывают в правительстве.

Такие меры доступны для ветеранов труда после установления им трудовой пенсии по старости либо пенсии за выслугу лет. Если ветеран труда Иркутской области переехал в другой регион, то ежемесячная денежная выплата все равно за ним сохраняется.

С начала 2023 года звание «Ветеран труда Иркутской области» можно получить без наличия наград, званий и других поощрений, при стаже работы в регионе не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.