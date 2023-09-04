Похитителя велосипеда разыскивают в Шелехове Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелехове сотрудники полиции разыскивают похитителя велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В дежурную часть обратился местный житель. По его словам, 29 августа от дома № 33 в 4 микрорайоне Шелехова кто-то украл складной синий велосипед «Стелс». У него стальные крылья, черное сиденье, багажник с круглым красным светодиодным фонарем и розовый тросик для запирания, - рассказывают в МВД.

Предполагаемые воришки попали в поле зрения камер видеонаблюдения. Один ехал на белом велосипеде и был одет в темные шорты и футболку с рюкзаком на спине. Второй в желтой футболке, черной обуви и темном трико.

Сотрудники полиции просят граждан, обладающих информацией, которая может помочь украденный велосипед, позвонить по телефонам: 89994227246, 83955041537, 8(39550) 4-15-37 или 02 (102 с любого сотового оператора связи)