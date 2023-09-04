Единое пособие на детей получают 110 тысяч семей Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области единое пособие на 152 тысячи детей получают 110 тысяч семей. Об этом сообщила заместитель управляющего региональным Отделением Социального фонда России Ольга Сафонова в интервью ЦУР Иркутской области.

Напомним, что с 2023 года семьи с детьми могут получить единое пособие, в которое вошли две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3-х лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3-х до 8-ми лет и детей от 8-ми до 17 лет. Кроме того, полагается ежемесячная выплата беременным, которые встали на учет в ранний срок.

Единое пособие назначается семьям, у которых доходы ниже прожиточного минимума на человека в регионе. В Иркутской области эта сумма для южных территорий – 14 248 рублей, для северных – 18 529 рублей. При этом, у детей должно быть гражданство РФ. При назначении выплаты оцениваются доходы семьи и занятость родителей.

- Получателем такого единого пособия может быть только один родитель. Вместе мама и папа не могут получать пособие на одного ребенка, – сообщила Ольга Сафонова.