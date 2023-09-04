Почетный гражданин Иркутской области Георгий Барский ушел из жизни. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

2 сентября 2023 года умер Георгий Барский, почетный гражданин Иркутской области, первый руководитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. О смерти сообщила пресс-служба ведомства.

Умер Георгий Барский, почетный гражданин Иркутской области

- Георгий Яковлевич родился в 1927 году в поселке Усть-Орда. В 1951 году житель Приангарья стал лучшим студентом юридического факультета Иркутского государственного университета. Начинал как народный следователь в Иркутском районе, но в 1960 был назначен начальником следственного управления, а уже в 1974 году – заместителем прокурора Иркутской области, - рассказывают в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Кстати, Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру Георгий Барский возглавлял на протяжении 10 лет с момента ее образования в 1980 году, а с 2002 года возглавлял комиссию по вопросам помилования на территории региона и был советником губернатора Иркутской области по правовым вопросам.

Умер Георгий Барский, почетный гражданин Иркутской области на 96 году жизни. Церемония прощания с Георгием Яковлевичем пройдет 6 сентября 2023 года с 11 до 13 часов в здании прокуратуры Иркутской области по адресу улица Володарского, 5А.

КП-Иркутск выражает искренние соболезнования родным и близким.