28 взрослых и 8 детей пострадали в ДТП в Иркутске и Иркутском районе за неделю. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

С 28 августа по 3 сентября на дорогах Иркутска и Иркутского района было зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 36 человек. Среди них 28 взрослых и 8 детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

- Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали семь столкновений транспортных средств, четыре наезда на пешеходов, три съезда с дороги, два наезда на препятствие. Кроме того, два раза на дорогах Иркутска и Иркутского района сбили велосипедистов, один раз произошел наезд на стоящее транспортное средство и одно падение пассажира, - рассказывают в Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства просят водителей соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов – переходить проезжую часть строго в разрешенных местах.