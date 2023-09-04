Горячая линия о «школьном питании» работает до 15 сентября в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тематическое консультирование по вопросам питания в школах будут проводить с 4 по 15 сентября сотрудники Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- Специалисты расскажут о здоровом питании, разрешенных к реализации продуктах, а также о роли администрации школы в организации питания и о родительском контроле, - сообщают в Роспотребнадзоре.

Консультации по поводу школьного питания можно получить с 09:00 до 17:00 в будние дни по телефонам: 8(3952) 259-830, 8(3952) 64-36-64. Перерыв с 12:00 до 13:00.

Кроме того, можно звонить в Единый консультационный центр Роспотребнадзора круглосуточно по номеру 8-800-555-49-43