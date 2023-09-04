Сильное задымление произошло в девятиэтажном доме в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в Иркутске произошло возгорание на лестничной площадке девятиэтажного дома. Из квартир самостоятельно эвакуировались 27 человек, в том числе 8 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В пожарно-спасательную службу города Иркутска поступило сообщение о задымлении в подъезде и в квартирах многоквартирного девятиэтажного дома. На лестничной площадке между пятым и шестым этажами загорелся диван из-за непотушенной сигареты. Мебель начала тлеть, возник едкий дым, заполонивший несколько этажей. Возгорание удалось потушить силами жильцов, - рассказывают в МЧС.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения за выходные дни ликвидировали 23 пожара в Иркутской области.