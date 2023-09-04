Иркутскстат: капуста, лук и картофель подешевели в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутской области снизились цены на 12 продовольственных товаров. Об этом сообщает служба потребительского рынка и лицензирования региона ссылаясь на данные Иркутскстата за неделю.

- В регионе белокочанная капуста подешевела на -10,02%, картофель на -5,26%. На -4,27% снизилась цена на лук. Кроме того, подешевели морковь (-2,09%), яблоки (-1,38%), мороженная рыба (-1,24%), пшеничная мука (-0,37%), вермишель (-0,23%), соль (-0,13%), сливочное масло (-0,12%), пастеризованное молоко (-0,07%) и пшено (-0,04%), - сообщают в Иркутскстате.

При этом подорожало мясо кур на +1,17%. Среди продуктов в своей ценовой категории остались баранина, ржаной и пшеничный хлеб.