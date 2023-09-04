Мобильный крематорий для павших животных появился в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В службу ветеринарии Иркутской области поступил мобильный комплекс утилизации биологических отходов. Это передвижное оборудование для термического уничтожения (инсинератор) на базе автомобиля ГАЗ-33086. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

- Благодаря этому оборудованию можно оперативно выехать в любой район области для устранения очагов болезней животного происхождения. Кроме того, с появлением мобильного инсинератора также удастся частично решить проблему утилизации биологических отходов на территории сельских поселений, где не созданы условия для захоронения трупов животных, - сообщил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

Стоимость оборудования составила более 9 миллионов рублей. Комплекс оборудован краноманипуляторной установкой для загрузки инфицированных биологических отходов в камеру сжигания дизельным генератором. Кроме того, автомобили оснащены дезинфицирующим оборудованием, с помощью которого обрабатывается место, где лежал труп павшего животного.