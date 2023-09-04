Памятник медикам, погибшим в пандемию, открыли в Иркутске

На памятнике высечено: «Служа другим, сгораю сам». Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Монумент, посвященный памяти медицинских работников, погибших от коронавируса, открылся в Иркутске в сквере им. героев-медиков по ул. Станиславского. В торжественной церемонии участвовали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель Законодательного собрания Александр Ведерников, мэр областного центра Руслан Болотов, председатель областной Общественной палаты Владимир Шпрах, исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов, медики Иркутска.

- Мы выдержали этот удар благодаря героической работе специалистов. Искренние соболезнования семьям погибших и низкий поклон тем, кто сегодня стоит на страже здоровья жителей Иркутской области, - отметил Игорь Кобзев.

За время пандемии 49 медиков пожертвовали жизнью ради спасения пациентов. В том числе и три главных врача: областной детской больницы Геннадий Гвак, областного кожно-венерологического диспансера Нина Долженицина и регионального диагностического центра Игорь Ушаков. В память обо всех тех, кто работал в это тяжелое время не щадя себя, на памятнике высечено: «Служа другим, сгораю сам».

- Наверное, со временем, через десятки лет, тем, кто придет на это место, будут рассказывать историю нескольких сотен дней упорной борьбы наших врачей с инфекцией, - сказал Александр Ведерников. - Но никто не сможет передать словами те чувства и эмоции, которые в те дни испытывали медики. Все было страшно и неподготовленно, и тем ценнее подвиг, который они совершили. Слова признательности семьям погибших. Тем, кто сегодня продолжает работать, спасибо за это служение людям.

Установить памятник героям-медикам решили два года назад и идею подержали как в правительстве Иркутской области, так и в областном парламенте, а так же в администрации и Думе областного центра. В открытом всероссийском конкурсе победил авторский коллектив под руководством архитектора Сергея Демкова.

На церемонии было озвучено предложение сделать 4 сентября единым Днем памяти для всех медработников, погибших в пандемию.