Детские игровые и спортивные площадки открыли в Иркутском районе к началу нового учебного года

Игровая площадка в Малом Голоустном. Фото: Пресс-служба Иркутского районного МО.

Открытие трех общественных территорий состоялось 25 августа в Голоустненском МО. В поселке Большое Голоустное появилась многофункциональная площадка, а в Малом Голоустном – детская и спортивная площадки.

– В этом году мы приняли участие в трех проектах – «Комфортная городская среда», «Народные инициативы» и «Инициативное бюджетирование». Проекты реализуются с участием населения. Это было долгая работа, и у нас получилось все сделать. Я прошу жителей и гостей муниципалитета беречь новые объекты, ведь участником проектов каждый год становиться не получится, – обратилась к жителям глава Голоустненского МО Ольга Жукова.

Открытие детской спортивной площадки в Малом Голоустном. Фото: Пресс-служба Иркутского районного МО.

В селе Малое Голоустное площадка находится на улице Колхозная. Раньше в селе была одна детская площадка по улице Нагорной, где играли дети из близлежащих домов. Теперь площадка есть и на противоположной территории поселка.

– Здорово, что у нас появилась новая площадка. Вместе с друзьями мы сможем весело проводить здесь время, например, играть в волейбол или баскетбол. Я смогу приходить сюда после школы, – делится 12-летняя Анжелика Ушакова.

На площадке установлены качели, песочница, шахматный стол, волейбольная сетка, баскетбольное кольцо, турники, брусья, карусель, скамейки и мусорные урны.

Вторая площадка в Малом Голоустном – спортивная. Она находится по улице Байкальская. Теперь здесь есть более десяти тренажеров разного типа и спортивное оборудование. Пенсионеры Павел и Валентина Островидовы считают, что с появлением новой площадки физкультуры в их жизни станет больше.

– Мы живем через улицу от площадки, далеко идти не придется. Как хорошо, что спорт становится доступным для всех, – рассказывает жительница.

«Остров сокровищ» в деревне Куда. Фото: Пресс-служба Иркутского районного МО.

Третью площадку открыли в Большом Голоустном по улице Кирова, напротив школы. На площадке установлены плетеные качели, карусель, игровой комплекс в виде замка, турники, песочницы, качели-машина на пружине, гимнастические брусья и кольца, лавочки.

А 24 и 25 августа новые общественные пространства были открыты в поселке Горный и деревне Куда Хомутовского МО.

На детской площадке «Медвежонок» в поселке Горном установлены игровые и спортивные элементы, есть ограждение и освещение.

Появление этого объекта - результат взаимодействия администрации муниципального образования и жителей поселка в рамках проекта «Единой России» по реализации инициативных проектов граждан. Финансирование из областного бюджета составило 1 млн 995 тыс. руб., жители внесли 222 тыс. руб.

С приветственными словами к жителям и гостям на открытии обратились первый заместитель главы Хомутовского МО Алексей Иваненко и инициатор проекта Валерий Бутрим.

Детская площадка «Медвежонок» в поселке Горном. Фото: Пресс-служба Иркутского районного МО.

Две новых площадки под общим названием «Остров сокровищ» открыты в деревне Куда по ул.Ручейная,1. Первая предназначена для детей старшего и среднего возраста. На ней установлены качели, карусели, горки, спортивное оборудование, беседка. Вторая площадка – спортивная, на ней можно заниматься игровыми видами спорта людям любого возраста.

Они установлены по программе «Комплексное развитие сельских территорий» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. На эти средства были выполнены работы по планировке территории, устройству покрытия, освещения, установке ограждения и оборудования площадок.

25 августа, в день открытия, для детей была организована игровая программа. Активное участие в обустройстве площадок приняли активисты ТОС «Речной».

- Мы очень рады, что у нас появилась такая территория. Накануне открытия мы провели субботник, в котором приняли участие более 30 человек. Мы будем следить за порядком на этих площадках и, конечно, вместе с администрацией участвовать в различных проектах, чтобы развивать нашу деревню, рассказала директор ТОС «Речной» Лидия Космовская.