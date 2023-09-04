Школы Иркутской области получили 42 автобуса к началу учебного года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

42 новых школьных автобуса получили школы Иркутской области. По поручению президента России Владимира Путина, до конца годы в школы региона поступят 65 новых автобусов. Это ПАЗы и ГАЗели. Об этом сообщила пресс-служба Заксобрания региона.

- Новые автобусы передали в 33 школы. 15 автомобилей поступят в учреждения Иркутского района. Также, транспортом обеспечили школы Саянска, Свирска, Куйтунского, Нукутского, Шелеховского, Усть-Удинского, Тулунского, Тайшетского, Баяндаевского, Нижнеудинского, Боханского, Аларского и Черемховского районов, - рассказывают в Заксобрании.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, на следующем этапе важно подготовить водителей к управлению школьными автобусами.