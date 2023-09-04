Работы по благоустройству ведутся в парке отдыха возле Байкала в Култуке Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В поселке Култук ведутся работы по благоустройству парка отдыха на набережной около Байкала. Ход работ проверил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Парк начал преображаться в 2022 году. А в 2024 году, после получения субсидии, работы планируют продолжить. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

– Набережная находится в исторической части Култука, в живописном месте на берегу Байкала. Эта территория привлекает гостей поселка, а для местных жителей является знаковой. Уже сейчас можно увидеть, как преображается образ парка, – отметил Игорь Кобзев.

Первый этап строительства был завершен в 2022 году. В парке появились лавочки, вазоны и сцена. Кроме того, заасфальтировали территорию и установили камеры видеонаблюдения. А на средства областного и местного бюджетов поставили спортивный комплекс с тренажерами, сделали резинопол и заасфальтировали площадку под другое спортивное оборудование.

В этом году закончен второй этап благоустройства парка. Установлено освещение, игровое оборудование и видеонаблюдение. В 2024 году планируется заасфальтировать парковки и пешеходные дорожки, а также озеленить территорию.