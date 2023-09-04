Школьное научное сообщество создано в Иркутске

Для школьников будут организованы научно-практические конференции, олимпиады, семинары, форумы и экскурсии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске создали школьное научное сообщество «Смелые креативные исследователи проектов». В него могут вступить учащиеся общего и дополнительного образования, которые интересуются исследовательской деятельностью в робототехнике, математике, физике, химии и биологии. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Новое объединение сыграет важную роль в выявлении талантливых ребят и их поддержке. Реализация этого проекта также поможет юным иркутянам определиться с будущей профессией, - говорится в сообщении.

Для школьников будут организованы научно-практические конференции, олимпиады, семинары, форумы и экскурсии. Однако, чтобы попасть в сообщество, необходимо соблюсти условие: кандидат должен быть призером или победителем всероссийской олимпиады, а также конкурсов, конференций, олимпиад муниципального, регионального или федерального уровней. Заявление на принятие в сообщество можно подать у заместителя директора в школе.