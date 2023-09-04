"Похоронен" заживо: 21-летний парень в Иркутской области погиб жуткой смертью - его завалило землей

21-летнего рабочего засыпало землей при укладке водопроводных труб в Жигалово Фото: Артем КИЛЬКИН

В поселке Жигалово 1 сентября погиб 21-летний рабочий. Во время укладки водопроводных труб на улице Мишарина он оказался на краю траншеи глубиной 3,5 метра. Грунт обвалился, парень упал вниз, его засыпало землей. Он погиб на месте. Об этом сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

- Проводится доследственная проверка по факту гибели молодого человека, - сообщили следователи.

Статья - нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть. Все обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, как в Тулуне 14-летний школьник возвращался с линейки в День знаний на мотоцикле с кучей нарушений: без шлема, на зарегистрированном транспорте, без прав на управление. Он пытался скрыться от полиции.

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