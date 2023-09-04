Двое подростков подожгли автомобиль в Ленинском районе Иркутска. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске задержали двоих подростков, подозреваемых в поджоге автомобиля. Инцидент произошел в ночь на 4 сентября в Ленинском округе города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.

- В дежурную часть отдела поступило телефонное сообщение о возгорании автомобиля «Тойота Веросса», расположенной на улице Розы Люксембург. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе просмотра камеры видеонаблюдения полицейские установили, что транспортное средство подожгли двое парней, после чего скрылись в неизвестном направлении, - говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители по горячим следам задержали нарушителей Оказалось, что это двое жителей Иркутска, им 16 и 17 лет. Они сознались в содеянном. Полицейские выяснили, что мысль о совершении противоправного деяния у подростков возникла после ранее случившегося конфликта на дороге с участием сгоревшего автомобиля.