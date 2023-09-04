В Нижнеилимском районе возбудили дело против мужчины, ударившего полицейского

Мужчина начал оскорблять сотрудницу полиции, а затем умышленно ударил ее в область спины. Фото: Иван ВИСЛОВ

Следователи СК завели уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Нижнеилимского района. Мужчину подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел в городе Железногорск-Илимский 13 августа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Иркутской области.

- 13 августа к жителю города Железногорск-Илимский на вызов прибыла бригада скорой медицинской помощи совместно с нарядом ОВО Росгвардии и участковым уполномоченным полиции. Мужчина жаловался на то, что у него сломана нога, однако не давал провести осмотр, вел себя агрессивно, - говорится в сообщении ведомства.

Мужчина начал оскорблять сотрудницу полиции, а затем умышленно ударил ее в область спины. Проводится расследование.